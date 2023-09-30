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ضمن منافسات دوري الأبطال

نادي الاتحاد يُغادر إلى أصفهان لملاقاة سباهان

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
نادي الاتحاد يُغادر إلى أصفهان لملاقاة سباهان
المواطن - فريق التحرير

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غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة أصفهان الإيرانية، استعدادًا لمواجهة نظيره سباهان.

الاتحاد يطير إلى أصفهان

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي عبر منصة “إكس”، صورًا من مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، أنمار الحائلي مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مدينة أصفهان.

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رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي
الحائلي مع البعثة – المصدر @ittihad

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره سباهان الإيراني، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على أجمك الأوزبكي في الجولة الأولى، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سباهان المركز الثالث بنقطة واحدة.

نادي الاتحاد
جانب من مغادرة البعثة – المصدر @ittihad

نادي الاتحاد يسعى للفوز

ويطمح الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة انطلاقته المميز في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام سباهان الإيراني، لتعزيز تواجده في صدارة المجموعة وتعزيز فرصه في التأهل مبكرًا.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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