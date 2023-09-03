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اللاعب انضم إلى النادي الأهلي اليوم

نادي الفتح: فراس البريكان أصر على الرحيل رغم التجديد له

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
نادي الفتح: فراس البريكان أصر على الرحيل رغم التجديد له
المواطن - محمد سمعه

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كشف نادي الفتح في بيان أصدره اليوم كواليس رحيل لاعبه السابق فراس البريكان للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي في بيانه عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” يود مجلس إدارة الفتح أن يوضح للجماهير، ملابسات انتقال اللاعب فراس للنادي الأهلي، يؤكد مجلس إدارة النادي أن البريكان حظي بدعم جميع الفتحاويين وسط حرص كبير على إبقائه ضمن صفوف الفريق وتوفير كافة الأجواء له من أجل مواصلة رحلة التألق التي بدأها في الفتح وأن يكون المهاجم الأول للمنتخب السعودي”.

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فراس البريكان

وأضاف: ” وكان دعم اللاعب من منطلق حرص إدارة الفتح على مساندة الكوادر الوطنية بما يخدم المنتخبات التي تمثل السعودية في المحافل الدولية، رغم الفرصة الكبيرة السانحة للأندية بتسجيل 8 محترفين أجانب، وبعد عودة اللاعب من مونديال قطر حرصت إدارة النادي على التجديد له لـ 5 سنوات بقيمة عقد يُعتبر هو الأعلى للاعب سعودي في تاريخ الفتح، مع إصرار اللاعب ووكيله بوجود شرط كسر العقد رغم أن إدارة الفتح لا تُفضل وجود مثل هذه الشروط”.

وتابع النادي في بيانه: ” تفاجأت إدارة النادي بطلب اللاعب إنهاء تعاقده واستعداده لدفعه بند كسر العقد وسط إصرار منه على الرحيل قبل نهاية الفترة بأيام قليلة جدًا”.

فراس البريكان
البريكان – المصدر @FatehClub

وأوضح النادي الأهلي اليوم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تعاقده مع فراس البريكان، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات.

ويُعد فراس البريكان من أبرز المهاجمين السعوديين حاليًا، ويُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.

وانضم فراس البريكان إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي سيُقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية بداية من اليوم، لخوض مباراتين وديتين أمام كوستاريكا يوم 8 سبتمبر، وكوريا الجنوبية، يوم 12 من الشهر ذاته.

 

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