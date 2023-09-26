نادي سباقات الخيل يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن نادي سباقات الخيل (نادٍ حكومي تابع لهيئة الفروسية) عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في مقر النادي بالرياض في المجالات التالية:

الوظائف المتاحة

– وظائف إدارية مساندة

– وظائف إدارية

– وظائف مالية

– وظائف قانونية

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الموارد البشرية

– اللغة الإنجليزية

– القانون

– الأنظمة

– الحقوق

– الاقتصاد

– العلاقات العامة

– الإعلام

– التسويق

– الدراسات الإعلامية

– الاتصال

– المالية

– المحاسبة

– الصيدلة

– العلوم البيطرية

– الهندسة

– إدارة المشاريع

– العلوم الاكتوارية

– الكهرباء

– الميكانيكا

– تخصصات أخرى

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا