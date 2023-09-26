نادي سباقات الخيل يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن نادي سباقات الخيل (نادٍ حكومي تابع لهيئة الفروسية) عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة كافة المؤهلات (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في مقر النادي بالرياض في المجالات التالية:
– وظائف إدارية مساندة
– وظائف إدارية
– وظائف مالية
– وظائف قانونية
– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الموارد البشرية
– اللغة الإنجليزية
– القانون
– الأنظمة
– الحقوق
– الاقتصاد
– العلاقات العامة
– الإعلام
– التسويق
– الدراسات الإعلامية
– الاتصال
– المالية
– المحاسبة
– الصيدلة
– العلوم البيطرية
– الهندسة
– إدارة المشاريع
– العلوم الاكتوارية
– الكهرباء
– الميكانيكا
– تخصصات أخرى
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا