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لست طفلة طيبة

نانسي بيلوسي: أنا زاحف من ذوات الدم البارد

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
نانسي بيلوسي: أنا زاحف من ذوات الدم البارد
المواطن - فريق التحرير

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وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، نفسها بأنها زاحف من ذوات الدم البارد خلال لقاء على قناة سي إن إن حول ترشحها لانتخابات الكونجرس.

لست طفلة طيبة

وذكرت بيلوسي: أنا لست طفلة طيبة. أنا أكثر زاحف من ذوات الدم البارد، وعازمة على الفوز في الانتخابات.

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والأسبوع الماضي، أعلنت بيلوسي (83 عامًا) عزمها الترشح لإعادة انتخابها لعضوية الكونجرس، وكانت قد ظهرت لأول مرة في مجلس النواب عام 1987، وفي عام 2003، أصبحت بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية.

شغلت منصب رئيسة مجلس النواب في الكونجرس، من 2007 إلى 2011 ومن 2019 إلى 2023، وفي يناير من هذا العام، عادت هذه السياسية لمنصب عضوة عادية في الكونجرس، بعد فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلس النواب.

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