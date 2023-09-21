نتائج الاتحاد في غياب عبدالرزاق حمدالله

يغيب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفتح، بسبب معاناته من الإصابة.

الاتحاد يُعاني في غياب عبدالرزاق حمدالله

وتعرض عبدالرزاق حمدالله لإصابة قوية في الكتف خلال أحداث مباراة ضد أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وأكدت تقارير احتمالية غيابه عن العميد لمدة 3 أسابيع.

واستعرض حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في وجود وغياب عبدالرزاق حمدالله، مؤكدًا أن نسبة انتصاره تنخفض من 73% إلى 57%.

وخاض حمدالله 44 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وفاز 32 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 5 لقاءات، وتم تسجيل 97 هدفًا، بنسبة فوز 73%، وبمعدل 2.3 نقطة لكل مباراة.

على الجانب الآخر، غاب عبدالرزاق حمدالله عن الاتحاد في 7 مباريات بدوري روشن السعودي، فاز 4 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة، وتم تسجيل 10 أهداف، وبلغت نسبة الفوز 57%، وبمعدل نقطتين لكل مواجهة.

مباراة الاتحاد ضد الفتح

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الفتح عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.