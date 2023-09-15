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قبل مواجهة الرياض بدوري روشن

نتائج الهلال في آخر 10 مباريات بعد التوقف الدولي

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
نتائج الهلال في آخر 10 مباريات بعد التوقف الدولي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس للظهور بشكل مميز، بعد فترة التوقف الدولي، وتحقيق الفوز أمام الرياض اليوم.

نتائج الهلال بعد التوقف

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال انتصر بنسبة 70% في آخر 10 مباريات خاضها بعد فترة التوقف الدولي.

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الهلال - جدول ترتيب الدوري السعودي
لاعبو الزعيم – المصدر spl

وظهر الزعيم بمستوى مميز في هذه المواجهات، وبلغت نسبة فوزه 70%، حيث نجح في الانتصار بـ7 مباريات، وخسر مواجهتين، وتعادل في لقاء وحيد، ليحصد 22 نقطة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الحفاظ على سلسلة انتصاراته؛ وحصد نقاط مباراة اليوم، لاستعادة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، التي فقدها بعد فوز الاتحاد على الأخدود بالأمس.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الرياض ضيفًا على الزعيم اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

نادي الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

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