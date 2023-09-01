نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024

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أُجريت مراسم سحب قرعة بطولة الدوري الأوروبي 2024 لمرحلة المجموعات، اليوم الجمعة، وشهدت وقوع فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة سهلة.
وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي 2024، عن وقوع وست هام في المجموعة الأولى مع كل من؛ أولمبياكوس، فرايبورج وباتشكا توبولا، وضمت المجموعة الثانية؛ أياكس أمستردام، مارسيليا، برايتون وأيك آثينا.
وجاء في المجموعة الثالثة؛ رينجرز، ريال بيتيس، سبارتا براغ وأريس ليماسول، المجموعة الرابعة؛ أتالانتا، سبورتنج لشبونة، شتورم جراس وراكوف، ويتواجد في المجموعة الخامسة؛ ليفربول، لاسك، يونيون سان جلواز وتولوز.
ويتواجد بالمجموعة السادسة في الدوري الأوروبي 2024، فياريال، استاد رين، مكابي حيفا وباناثينايكوس، المجموعة السابعة؛ روما، سلافيا براج، شيريف تيراسبول وسيرفيت، والمجموعة الثامنة؛ باير ليفركوزن، كاراباج الأذري، مولده وهاكن.
وتُقام الجولة الأولى، يوم 21 سبتمبر الجاري، على أن تُختتم مرحلة المجموعات، يوم 14 ديسمبر المقبل، على أن يكون نهائي بطولة الدوري الأوروبي، يوم 22 مايو، في ملعب “أفيفا” في مدينة دبلن بأيرلندا.