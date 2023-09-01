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ليفربول في مجموعة سهلة

نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024
المواطن - فريق التحرير

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أُجريت مراسم سحب قرعة بطولة الدوري الأوروبي 2024 لمرحلة المجموعات، اليوم الجمعة، وشهدت وقوع فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة سهلة.

قرعة الدوري الأوروبي 2024

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي 2024، عن وقوع وست هام في المجموعة الأولى مع كل من؛ أولمبياكوس، فرايبورج وباتشكا توبولا، وضمت المجموعة الثانية؛ أياكس أمستردام، مارسيليا، برايتون وأيك آثينا.

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وجاء في المجموعة الثالثة؛ رينجرز، ريال بيتيس، سبارتا براغ وأريس ليماسول، المجموعة الرابعة؛ أتالانتا، سبورتنج لشبونة، شتورم جراس وراكوف، ويتواجد في المجموعة الخامسة؛ ليفربول، لاسك، يونيون سان جلواز وتولوز.

نجم ليفربول محمد صلاح
صلاح مع ليفربول – المصدر @LFC

ويتواجد بالمجموعة السادسة في الدوري الأوروبي 2024، فياريال، استاد رين، مكابي حيفا وباناثينايكوس، المجموعة السابعة؛ روما، سلافيا براج، شيريف تيراسبول وسيرفيت، والمجموعة الثامنة؛ باير ليفركوزن، كاراباج الأذري، مولده وهاكن.

قرعة الدوري الأوروبي 2024
نتيجة القرعة – المصدر @EuropaLeague

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

وتُقام الجولة الأولى، يوم 21 سبتمبر الجاري، على أن تُختتم مرحلة المجموعات، يوم 14 ديسمبر المقبل، على أن يكون نهائي بطولة الدوري الأوروبي، يوم 22 مايو، في ملعب “أفيفا” في مدينة دبلن بأيرلندا.

الدوري الأوروبي
كأس البطولة – المصدر @EuropaLeague

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