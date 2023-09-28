تسمم جماعي في زفاف بالعراق بعد كارثة القاعة ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض إيلون ماسك ينشر لحظة سرقة متجر هواتف آيفون 15 أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية على المدينة المنورة ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3 اعتماد 18 مخططًا في الرياض خلال النصف الأول من 2023 مصير العروسين بحريق حفل الزفاف المأساوي في العراق جامعة نجران ضمن تصنيف التايمز للجامعات لأول مرة بتاريخها سيارات لوسيد ستنتشر حول العالم بختم صنع في السعودية نتائج قرعة دور الـ16 في كأس الملك
انتهت، قبل قليل، قرعة دور الـ16 في بطولة كأس الملك لموسم 2023/ 2024، وأسفرت عن مواجهات مثيرة، وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.
ويُشارك في دور الـ16 من البطولة، الفرق المتأهلة من دور الـ32، وهي؛ الاتفاق، التعاون، الحزم، الشباب، النجمة، الهلال، النصر، ضمك، الفيحاء، الأهلي، الفيصلي، الاتحاد، الفتح، الوحدة، الخليج وأبها.
وجاءت قرعة كأس الملك مفتوحة دون تحديد مستويات، حيث تم وضع وعاءين في الأول يتواجد الفرق، والآخر الأرقام من 1 وحتى 16، ويتم بالسحب العشوائي فريقًا ورقمًا، ووضعهم في الجدول.
ويتم تكرار الطريقة ذاتها حتى الانتهاء من كافة الكرات في الوعاءين، علمًا بأن الفريق الذي يتم اختياره أولًا تكون المباراة على أرضه.
وجاءت قرعة كأس الملك لمنافسات دور الـ16، كالتالي؛ النجمة ضد الفيصلي، الخليج مع ضمك، الفيحاء في مواجهة الاتحاد، الأهلي أمام أبها، النصر يُلاقي الاتفاق.
ومن المقرر أن يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره الشباب، فيما يلعب التعاون ضد الوحدة، كما يواجه الهلال نظيره الحزم.