نتائج قرعة دور الـ16 في كأس الملك

انتهت، قبل قليل، قرعة دور الـ16 في بطولة كأس الملك لموسم 2023/ 2024، وأسفرت عن مواجهات مثيرة، وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

آلية قرعة كأس الملك

ويُشارك في دور الـ16 من البطولة، الفرق المتأهلة من دور الـ32، وهي؛ الاتفاق، التعاون، الحزم، الشباب، النجمة، الهلال، النصر، ضمك، الفيحاء، الأهلي، الفيصلي، الاتحاد، الفتح، الوحدة، الخليج وأبها.

وجاءت قرعة كأس الملك مفتوحة دون تحديد مستويات، حيث تم وضع وعاءين في الأول يتواجد الفرق، والآخر الأرقام من 1 وحتى 16، ويتم بالسحب العشوائي فريقًا ورقمًا، ووضعهم في الجدول.

ويتم تكرار الطريقة ذاتها حتى الانتهاء من كافة الكرات في الوعاءين، علمًا بأن الفريق الذي يتم اختياره أولًا تكون المباراة على أرضه.

مواجهات قوية في دور الـ16

وجاءت قرعة كأس الملك لمنافسات دور الـ16، كالتالي؛ النجمة ضد الفيصلي، الخليج مع ضمك، الفيحاء في مواجهة الاتحاد، الأهلي أمام أبها، النصر يُلاقي الاتفاق.

ومن المقرر أن يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره الشباب، فيما يلعب التعاون ضد الوحدة، كما يواجه الهلال نظيره الحزم.