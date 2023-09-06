نتائج قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات

أُقيمت مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات لموسم 2023\ 2024، مساء اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مواجهات قوية.

قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات

وجاءت نتيجة قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، كالتالي؛ شعلة الشرقية وسهم، القادسية ضد نجمة جدة، الأمل مع النصر، البيرق أمام الأهلي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للسيدات ضد صقور الغربية، ويواجه جد فريق الشباب، ويُلاقي الهمة نظيره الرياض، فيما يصطدم الاتحاد باتحاد النسور.

وستنطلق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات، شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 16 فريقًا؛ قُسموا على مستويين بحيث يكون في كل مستوى 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي.

عالية الرشيد تُشيد بانطلاق البطولة

وأشارت مدير إدارة كرة القدم النسائية، عالية الرشيد إلى أن إقامة كأس الاتحاد السعودي للسيدات يُمثل خطوة هامة ضمن خطط التطوير لكرة القدم النسائية، حيث إن زيادة عدد المباريات خلال الموسم هو أحد الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في رفع المهارات الفنية للاعبات وزيادة التنافسية بين الفرق.

وأضافت الرشيد أن نجاح الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى في موسمه الأول ساعد في تسريع بقية الخطوات التي تهدُف لتطوير كرة القدم النسائية، متمنية التوفيق لكل الأندية المشاركة في بطولة كأس الاتحاد السعودي.