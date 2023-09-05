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الاتحاد وأوكلاند سيتي في الافتتاح

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023 في جدة، والتي ستُقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

قرعة كأس العالم للأندية

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.

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كأس العالم للأندية في السعودية
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

قرعة كأس العالم للأندية 2023
نتائج القرعة – المصدر fifa

المسحل يتمنى تقديم نسخة استثنائية

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن سعادته باستضافة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتابع: “هذه البطولة فرصة كبيرة لنا أن نظهر الجمال الذي تتمتع به مدينة جدة”.

وواصل ياسر المسحل حديثه في حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، قائلًا: “نأمل أن ننظم نسخة استثنائية لبطولة كأس العالم للأندية، والسعودية ترحب بالمشجعين من كل أنحاء العالم”.

ياسر المسحل
المسحل

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