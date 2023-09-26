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مربوط مباشرة بالدماغ

نتف شعر الأنف يؤدي للعمى

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
نتف شعر الأنف يؤدي للعمى
المواطن - فريق التحرير

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نصح الأطباء بعدم نتف شعر الأنف، ليس فقط لأن نتفه قد يكون أكثر إيلامًا من التشذيب، ولكنه قد يؤدي إلى العمى.

نتف الشعر حول الأنف

وحذر استشاري التجميل الدكتور ظافر آل حافظ من نتف الشعر حول الأنف أو العبث بأي حبوب من منطقة أعلى الأنف وحتى جوانب الفم أو ما يعرف بمثلث الخطر.

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وأكمل الدكتور ظافر آل حافظ أن الأوردة في هذه المنطقة مربوطة مباشرة بالدماغ، وأي التهاب يؤدي إلى تخثر وتجلط بالدم ومن ثم العمى

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