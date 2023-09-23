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سيدفع العرب لعقد اتفاقيات سلام

نتنياهو: السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدًا

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
نتنياهو: السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن الاتفاقيات مع الدول العربية فتحت حقبة جديدة من السلام، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح، ما يسمح بالتوصل لسلام أوسع نطاقًا.

اتفاق سلام مع السعودية

وأردف نتنياهو، خلال خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عقد اتفاق سلام مع السعودية سيدفع العرب لعقد اتفاقيات سلام، مشيرًا إلى أن السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدًا. وأشار إلى أنه “يمكن تحقيق السلام مع السعودية بقيادة (الرئيس جو) بايدن”.

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وأضاف نتنياهو، ممسكًا بخارطة كُتب عليها الشرق الأوسط الجديد: سنبني ممر سلام جديدًا مع الدول العربية”. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه خلال قمة مجموعة العشرين تم الإعلان عن ممر استشرافي يصل الهند بأوروبا، وهذا الممر هو تحول تاريخي بالنسبة لإسرائيل.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه على الفلسطينيين الاعتراف بحق الشعب اليهودي في إقامة دولته، مشددًا بالقول: أتطلع إلى السلام مع الفلسطينيين.

وعن إيران، قال نتنياهو: إن إيران تواصل تهديد الملاحة البحرية وتمارس الابتزاز، مشيرًا إلى أن “إيران تنتهك الصفقة النووية، ولكن لم يفرض عليها عقوبات”.

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