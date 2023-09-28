نتيجة قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2023

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أجريت قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023″، اليوم الخميس، وأسفرت عن مواجهة قوية بين الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني.
وتُقام “سوبر جلوب 2023″، خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، في المنطقة الشرقية “الدمام”، للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد أن نظمت ذات البطولة في أعوام 2019، 2021 و2022.
ومن المقرر أن يُشارك في النسخة الـ16 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد، 12 فريقاً، يمثلون 10 دول، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي السعودية، الخليج والنور.
وجاءت نتائج قرعة “سوبر جلوب 2023″، كالتالي؛ المجموعة الأولى، الأهلي المصري، برشلونة الإسباني والنور، وضمت المجموعة الثانية، فوكس برلين الألماني، الكويت الكويتي وسان فرناندو الأرجنتيني.
ويتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة العالم للأندية لكرة اليد 2023، كل من؛ ماجديبورج الألماني، جامعة كوينزلاند الأسترالية بجانب الخليج، فيما يقع في المجموعة الرابعة كيلسي البولندي، سان فرانسسكو الأمريكي والنجمة البحريني.
وستلعب بطولة العالم للأندية لكرة اليد في مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، ويصعد المتصدر من كل مجموعة لنصف النهائي، وسيلعب الوصيف من كل مجموعة مباريات لتحديد المراكز من 5 وحتى 8.
ومن المقرر أن تلعب الفرق الحاصلة على المركز الثالث في كل مجموعة، المباريات الترتيب لتحديد أصحاب المراكز من 9 وحتى 12.