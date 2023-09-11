نجاح جراحة ترميم معقدة لقاع جمجمة مريض في جازان

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تمكن أطباء الأنف والأذن والحنجرة في منطقة جازان في إجراء تدخل جراحي ومعقد تكلل ولله الحمد بالنجاح بترميم قاع جمجمة مريض استمر لمدة 5 ساعات جراحية.
وأوضحت الصحة في جازان أن أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، تمكنوا من النجاح بإجراء عملية ترميم لقاع الجمجمة الجانبي وأنسجة الدماغ والأذن لمريض تم إحالته من أحد مستشفيات المنطقة الطرفية كحالة عاجلة تعاني من مرض تآكل شديد بعظمة الأذن ودهليز الأذن والقنوات الهلالية وصولاً لعظم القوقعة وعظم الجمجمة الجانبي وصولاً إلى أنسجة الدماغ مما أدى إلى نزولها جزئياً للأذن.
وبيّن الفريق الطبي المعالج للحالة أنه جرى خلال العملية استخدام المايكروسكوب الجراحي وجهاز ملاحة الأعصاب مع ترميم كامل لقاع الجمجمة الجانبي من خلال الأذن وفصل التجويف الدماغي عن الأذن وترميم عظم الأذن، ليتم بعدها نقل المريض لقسم العناية المركزة ومتابعة وضعه الصحي من قبل الأطباء وفرق التمريض وحتى خروجه بالسلامة بإذن الله من المستشفى.
يذكر أن أقسام العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان استقبلت 101027 مراجعاً خلال النصف الأول من 2023.