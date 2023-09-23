نجل تاليسكا يقلد احتفال والده بعد هدفه في الأهلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ نجل البرازيلي تاليسكا لاعب النصر، وهو يقلد نفس طريقة احتفال والده بعد أن سجل الهدف الثاني لـ النصر في شباك الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة السابعة من دوري روشن.

رد فعل نجل تاليسكا

وأبدى نجل تاليسكا، سعادته بتألق والده في مباراة الأهلي حيث قام بتقليد طريقة احتفال والده بجانب التلفاز حيث حرص على متابعة المباراة أمس التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 4-3 في لقاء كان أُقيم على ملعب الأول بارك في الرياض.

وفي وقت سابق، أثار الهدف الثالث لنادي النصر في شباك الأهلي خلال مباراة الفريقين في الجولة السابعة من دوري روشن، جدالًا تحكيميًا بين خبراء التحكيم المصري سمير عثمان ومحمد فودة وفهد المرداسي.

وكانت جماهير الأهلي أبدت غضبها من الأداء التحكيمي في مباراة أمس، بسبب احتساب الهدف الثالث للعالمي حيث كانت اللعبة في بدايتها خطأ على السنغالي ساديو ماني.

البداية كانت مع الثنائي محمد فودة وسمير عثمان في برنامج ” أكشن مع وليد” حيث قال كل منهما: ” كان يجب إلغاء هدف النصر الثالث في مرمى الأهلي لوجود خطأ ضد ساديو ماني قبل التسجيل”.

أما فهد المرداسي فقال في قناة SSC : ” هدف النصر الثالث في الأهلي صحيح لأنه لا توجد مخالفة على ماني”.