Icon

الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة Icon نجل تاليسكا يقلد احتفال والده بعد هدفه في الأهلي Icon أغرب رد فعل لمجرم لحظة اعتقاله بعد هروبه 32 عامًا Icon مسيرات القطاعات العسكرية والمهنية تجوب شوارع عرعر Icon القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد توتنهام Icon “المواطن” توثق العروض الجوية المذهلة واحتفالات اليوم الوطني الـ93 Icon العربي يُعاني في الدوري القطري بعد مرور 4 جولات Icon لحظة سقوط عشرات القتلى بانفجار خزان وقود في بنين Icon محمد أبو هداية يثير غضب جماهير الهلال Icon فيصل بن فرحان في الأمم المتحدة: السعودية تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مباراة أمس في دوري روشن

نجل تاليسكا يقلد احتفال والده بعد هدفه في الأهلي

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
نجل تاليسكا يقلد احتفال والده بعد هدفه في الأهلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ نجل البرازيلي تاليسكا لاعب النصر، وهو يقلد نفس طريقة احتفال والده بعد أن سجل الهدف الثاني لـ النصر في شباك الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة السابعة من دوري روشن.

رد فعل نجل تاليسكا 

وأبدى نجل تاليسكا، سعادته بتألق والده في مباراة الأهلي حيث قام بتقليد طريقة احتفال والده بجانب التلفاز حيث حرص على متابعة المباراة أمس التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 4-3 في لقاء كان أُقيم على ملعب الأول بارك في الرياض.

قد يهمّك أيضاً
فعاليات عز الوطن تواصل إبهار زوار معرض وزارة الداخلية

فعاليات عز الوطن تواصل إبهار زوار معرض وزارة الداخلية

وظائف شاغرة في شركة ياسرف

وظائف شاغرة في شركة ياسرف

تاليسكا يحتفل - النصر والأهلي

وفي وقت سابق، أثار الهدف الثالث لنادي النصر في شباك الأهلي خلال مباراة الفريقين في الجولة السابعة من دوري روشن، جدالًا تحكيميًا بين خبراء التحكيم المصري سمير عثمان ومحمد فودة وفهد المرداسي.

وكانت جماهير الأهلي أبدت غضبها من الأداء التحكيمي في مباراة أمس، بسبب احتساب الهدف الثالث للعالمي حيث كانت اللعبة في بدايتها خطأ على السنغالي ساديو ماني.

البداية كانت مع الثنائي محمد فودة وسمير عثمان في برنامج ” أكشن مع وليد” حيث قال كل منهما: ” كان يجب إلغاء هدف النصر الثالث في مرمى الأهلي لوجود خطأ ضد ساديو ماني قبل التسجيل”.

أما فهد المرداسي فقال في قناة SSC : ” هدف النصر الثالث في الأهلي صحيح لأنه لا توجد مخالفة على ماني”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
الرياضة

نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الرياضة
أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم
نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي
آخر الاخبار

نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي

آخر الاخبار
طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول...

السعودية اليوم
الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية
السعودية اليوم

الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم الوطني
الترفيه

مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم...

الترفيه