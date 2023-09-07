نجم برايتون الشاب على رادار مانشستر سيتي

يفكر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ضم المهاجم الإيرلندي إيفان فيرجسون لاعب فريق برايتون الإنجليزي.

وقال موقع I nEWS البريطاني: إن مان سيتي يفكر فب تدعيم خط هجومه بضم فيرجسون مع النرويجي إيرلينج هالاند.

أرقام هدف مانشستر سيتي

وسجل فيرجسون صاحب الـ 18 عامًا حتى الآن 4 أهداف في الدوري الإنجليزي مع فريق برايتون الذي يلعب له منذ عام 2021 قادمًا من فريق البوهيمانز الإيرلندي.

يذكر أن مان سيتي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في السعودية في ديسمبر المقبل.