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نجم برايتون الشاب على رادار مانشستر سيتي

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
نجم برايتون الشاب على رادار مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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يفكر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في ضم المهاجم الإيرلندي إيفان فيرجسون لاعب فريق برايتون الإنجليزي.

وقال موقع I nEWS البريطاني: إن مان سيتي يفكر فب تدعيم خط هجومه بضم فيرجسون مع النرويجي إيرلينج هالاند.

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أرقام هدف مانشستر سيتي

وسجل فيرجسون صاحب الـ 18 عامًا حتى الآن 4 أهداف في الدوري الإنجليزي مع فريق برايتون الذي يلعب له منذ عام 2021 قادمًا من فريق البوهيمانز الإيرلندي.

إيفان فيرجسون لاعب برايتون - مانشستر سيتي

يذكر أن مان سيتي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في السعودية في ديسمبر المقبل.

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