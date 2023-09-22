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بعد تسجيله لهدف ضد شيريف تيراسبول

نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، البلجيكي روميلو لوكاكو تألقه في بطولة الدوري الأوروبي، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته.

تألق لوكاكو في الدوري الأوروبي

ونجح لوكاكو في تسجيل هدف خلال مباراة روما ضد شيريف تيراسبول، ليواصل هز الشباك في آخر 12 مواجهة خاضها في بطولة الدوري الأوروبي، حيث أحرز 16 هدفًا مع إيفرتون وإنتر ميلان والفريق الإيطالي.

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لاعبو الفريق – المصدر @OfficialASRoma

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن روميلو لوكاكو كان يمتلك أطول سلسلة تهديف في تاريخ بطولة الدوري الأوروبي، وقام بتوسيع هذه السلسلة، بعدما وصل إلى 12 مباراة حتى الآن، ما يُحفزه لمواصلة التألق.

وكان لوكاكو صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في الميركاتو الصيفي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد اهتمام كبير من إنتر ميلان، ويقدم مستوى مميزًا مع كتيبة المدرب جوزيه مورينيو.

لوكاكو في الدوري الأوروبي
لوكاكو – المصدر @OfficialASRoma

فوز روما ضد شيريف تيراسبول

ولعب روما ضد شيريف تيراسبول بالأمس على ملعب “بولشايا سبورتيفنايا أرينا”، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإيطالي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الإيطالي المركز الثاني في المجموعة السابعة بالدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سلافيا براغ المتصدر بعد فوزه على سيرفيت السويسري بثنائية دون رد.

نجم روما لوكاكو
لوكاكو – المصدر @OfficialASRoma

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