نجم ريال مدريد يتابع مباراة الاتحاد والهلال

حرص اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على متابعة مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الخامسة من دوري روشن.

ونشر جونيور عبر خاصية Story في حسابه في “الإنستجرام” صورة لـ الفرنسي كريم بنزيما أثناء احتفاله بالهدف الثاني في شباك الهلال قائلًا عنها: “دائمًا بنزيما”.

مباراة الاتحاد والهلال

وفي الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال، بدأت بضغط هجومي من قبل العميد الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ 16 مستغلًّا الأخطاء القاتلة في دفاعات الهلال.

ونجح بعدها بـ 4 دقائق اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الأول لـ الهلال من تصويبة قوية على الطائر بعد عرضية متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد.

وتراجع الهلال بشكل ملحوظ، ليستغل نادي الاتحاد الأخطاء الدفاعية القاتلة محرزًا الهدف الثاني عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ 39 بكعب القدم بعد عرضية أكثر من رائعة من اللاعب أحمد بامسعود.

تواصلت الأخطاء الدفاعية من الهلال، حيث أهدى هذه المرة، اللاعب الصربي سيرجي سافيتش الهدف الثالث لـ العميد عن طريق الخطأ في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعدما مرر الكرة بالخطأ للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي الشوط الثاني، سجل الهلال 3 أهداف عبر ميتروفيتش هدفين وسالم الدوسري هدفًا.

وقبل انطلاقة المباراة، جاء تشكيل الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “جروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورونادو، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.

أما تشكيل الهلال فجاء مكونًا من: “ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، ميتروفيتش”.