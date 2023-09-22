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الجيش التايواني سيواصل مراقبة الوضع

نشاط غير عادي للجيش الصيني بمضيق تايوان

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
نشاط غير عادي للجيش الصيني بمضيق تايوان
المواطن - فريق التحرير

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صرّح وزير الدفاع في الجزيرة، تشيو غوزينغ، أمام اليوان التشريعي (أعلى هيئة تشريعية) بأن الجيش التايواني، يراقب نشاطًا غير عادي لجيش التحرير الشعبي في مضيق تايوان.

تصرفات غريبة

وقال غوزينغ: وفقًا لأحدث البيانات الاستخبارية، فإن تصرفات العدو غريبة حقًّا، ووفقًا للجيش التايواني، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني، يتدرب على القيام بعملية برمائية في خليج داتشنغوان في مقاطعة فوجيان، وتشارك فيها التشكيلات على مستوى الكتيبة، وفقًا لصحيفة زيو شيباو.

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ورفض غوزينغ الإشارة إلى مصدر هذه المعلومات، وأشار إلى أن الإدارة لا يمكنها نشر جميع البيانات المتاحة حتى لا تثير ذعرًا غير ضروري، وفي الوقت نفسه قررت الإبلاغ عما يحدث حتى لا يكون لدى الجمهور انطباع بأن الجيش يحاول إخفاء هذه المعلومات”. وأشار إلى أن “الجيش التايواني سيواصل مراقبة الوضع.

103 طائرات عسكرية

وكشفت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الاثنين الماضي، عن ظهور 103 طائرات عسكرية تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من الجزيرة. وكانت هذه أكبر عملية من نوعها منذ أغسطس من العام الماضي، عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، تايوان.

وتخضع تايوان لإدارة خاصة بها، منذ عام 1949، عندما فرت فلول قوات الكومينتانغ بقيادة شيانغ كاي شيك (1887- 1975)، إلى هناك بعد هزيمتهم في الحرب الأهلية الصينية. ومنذ ذلك الحين، احتفظت الجزيرة بعلم جمهورية الصين السابقة وبعض السمات الأخرى التي كانت موجودة في البر الرئيسي قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة. وتعتبر بكين تايوان إحدى مقاطعات جمهورية الصين الشعبية.

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