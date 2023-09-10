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النظام يهدف إلى حمايته من الإهمال

نشر وعرض وتداول وحيازة أي مواد تثير غريزة الطفل شكل من أشكال الإيذاء

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
نشر وعرض وتداول وحيازة أي مواد تثير غريزة الطفل شكل من أشكال الإيذاء
المواطن - فريق التحرير

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أكدت ‏النيابة العامة أن نشر أي مواد تزين للطفل سلوكًا مخالفًا للشريعة الإسلامية أو النظام العام، يعد من أشكال إيذاء وإهمال الأطفال.

نظام حماية الطفل

وقالت النيابة العامة إن نظام حماية الطفل يهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.

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وأضافت النيابة العامة أنه يحظر وفق نظام “حماية الطفل”، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.

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