نشر وعرض وتداول وحيازة أي مواد تثير غريزة الطفل شكل من أشكال الإيذاء

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أكدت النيابة العامة أن نشر أي مواد تزين للطفل سلوكًا مخالفًا للشريعة الإسلامية أو النظام العام، يعد من أشكال إيذاء وإهمال الأطفال.
وقالت النيابة العامة إن نظام حماية الطفل يهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
وأضافت النيابة العامة أنه يحظر وفق نظام “حماية الطفل”، إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.