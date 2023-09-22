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دائما ستجدين أشخاصًا لا يوافقونك

نصيحة الملكة رانيا لزوجة ولي عهد الأردن

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
نصيحة الملكة رانيا لزوجة ولي عهد الأردن
المواطن - فريق التحرير

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تحدثت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن عن النصيحة التي وجهتها إلى الأميرة رجوة آل السيف زوجة ابنها ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، بشأن الانتقادات السلبية التي قد تتعرض لها.

نصائح الملكة رانيا

وخلال مقابلة مع برنامج ذا تودي شو (The Today Show) الذي يبث على قناة إن بي سي (NBC) الأمريكية، قالت الملكة رانيا: من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته وأول شيء أخبرت رجوة به، هو أنه لا يوجد قبول 100%، دائما ستجدين أشخاصًا لا يوافقونك.

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وأردفت الملكة رانيا: النصيحة التي قدمتها لرجوة هي حاولي عدم قراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك.. دائما سيكون هنالك سلبية وتلك السلبية لا تتعلق بشخصك بل بأشخاص آخرين غير راضين عن حياتهم، فلا تنشغلي بذلك.

وصرحت الملكة رانيا بأنها قالت لرجوة فقط واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك.

 

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