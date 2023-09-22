نصيحة الملكة رانيا لزوجة ولي عهد الأردن

الخليج يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز ثمين ضد الأخدود وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان 7000 علم ترفرف في سماء الرياض احتفاءً باليوم الوطني أهازيج وأزياء شعبية في احتفال اليوم الوطني بالدرعية الفيحاء يصعد 4 مراكز بثلاثية في الرياض الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني أمير قطر مبنى إمارة تبوك يتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني إحباط هجوم إرهابي واعتقال 5 عناصر من داعش بتركيا صورة وتعليق.. نحلم ونحقق صاحب بنيان جسدي ضخم .. معلومات عن حكم مباراة النصر ضد الأهلي
تحدثت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن عن النصيحة التي وجهتها إلى الأميرة رجوة آل السيف زوجة ابنها ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، بشأن الانتقادات السلبية التي قد تتعرض لها.
وخلال مقابلة مع برنامج ذا تودي شو (The Today Show) الذي يبث على قناة إن بي سي (NBC) الأمريكية، قالت الملكة رانيا: من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته وأول شيء أخبرت رجوة به، هو أنه لا يوجد قبول 100%، دائما ستجدين أشخاصًا لا يوافقونك.
وأردفت الملكة رانيا: النصيحة التي قدمتها لرجوة هي حاولي عدم قراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك.. دائما سيكون هنالك سلبية وتلك السلبية لا تتعلق بشخصك بل بأشخاص آخرين غير راضين عن حياتهم، فلا تنشغلي بذلك.
وصرحت الملكة رانيا بأنها قالت لرجوة فقط واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك.