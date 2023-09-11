نظام سواهر يرصد حركة المرور على مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

يعكس نظام سواهر لرصد حركة المرور على مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مدى التطور التقني لضبط حركة المرور في السعودية ولاسيما في مكة المكرمة.

الذكاء الاصطناعي

وقال الملازم أول إبراهيم الشاعر لـ “المواطن”، إن نظام سواهر يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة المداخل والمخارج لمنقطة مكة، بحيث نعرف عدد السيارات الداخلة والخارجة ونوع السيارة بناء على الكاميرات الموجودة على المداخل.

ضبط حركة المرور

وأضاف الشاعر “تبين الكاميرات عدد المسارات وعدد الملتزمين بحزام الأمان ومعدلات حمل الهاتف النقال أثناء القيادة لضبط حركة المرور”.