زيارة ولي العهد للهند أسهمت بتعميق العلاقات التجارية نظام سواهر يرصد حركة المرور على مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند الصناعات التحويلية في السعودية ترتفع لـ 8.7% ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في تبوك أكثر من 20 اتفاقية بـ منتدى الاستثمار السعودي الهندي ولي العهد ورئيس وزراء الهند يوقعان على اتفاقيات مشتركة بين البلدين ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة
يعكس نظام سواهر لرصد حركة المرور على مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مدى التطور التقني لضبط حركة المرور في السعودية ولاسيما في مكة المكرمة.
وقال الملازم أول إبراهيم الشاعر لـ “المواطن”، إن نظام سواهر يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة المداخل والمخارج لمنقطة مكة، بحيث نعرف عدد السيارات الداخلة والخارجة ونوع السيارة بناء على الكاميرات الموجودة على المداخل.
وأضاف الشاعر “تبين الكاميرات عدد المسارات وعدد الملتزمين بحزام الأمان ومعدلات حمل الهاتف النقال أثناء القيادة لضبط حركة المرور”.