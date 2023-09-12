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مميزات جديدة في زر الصامت

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
المواطن - فريق التحرير

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نشر التقني عبدالله السبع مقطع فيديو يتضمن نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد.

زر الصامت

وأشار عبدالله السبع إلى أن الجهاز بلونه الأزرق له ملمس مختلف من أطرافه عن الإصدار السابق.

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وجاء الهاتف بزر جديد وهو زر الصامت، حيث يمكن تحويل الجهاز  إلى صامت كما يمكن التسجيل من خلاله.

كما أن منفذ الشاحن أسرع بكثير في الشحن ونقل البيانات

وجاء آيفون 15 برو بنفس السعر 999$، أما آيفون 15 برو ماكس بـ 1199$ زيادة 100$ لأنه يبدأ من 256 جيجا وهو نفس سعر النسخة السابقة.

ويوفر الجهاز الكثير من الميزات المألوفة، بما في ذلك ميزة Dynamic Island، والتى ستوفر عددًا من الميزات الجديدة، بما في ذلك معلومات شركات الطيران، كما يتميز آيفون 15 بشاشة Super Retina XDR من Apple مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة لطراز Plus.

الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل وتستخدم تجميع البكسل لدمج الصور في صورة عالية الدقة بدقة 24 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بتكبير محسّن مع “جودة بصرية” مقربة 2x، والتي يجب أن تكون قادرة على الحصول على لقطات أكثر إحكامًا دون تدهور الصورة.

 

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