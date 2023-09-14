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في افتتاح الجولة السادسة

نفاد تذاكر مباراة الأخدود ضد الاتحاد

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
نفاد تذاكر مباراة الأخدود ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الأخدود، اليوم الخميس، عن نفاد جميع تذاكر مباراة الأخدود ضد الاتحاد ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

مباراة الأخدود ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأخدود ضد الاتحاد، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

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مباراة الأخدود ضد الاتحاد
موعد مباراة اليوم – المصدر @ALAKHDOUD

وتم طرح تذاكر مباراة الأخدود ضد الاتحاد عبر موقع “حاضر” الإلكتروني، وتراوحت الأسعار من 25 ريالًا وحتى 500 ريال الخاصة بالفئة الذهبية، فيما وصلت قيمة التذاكر Premium 100 ريالًا، قبل أن يعلن بيع كافة التذاكر اليوم.

مباراة الاخدود ضد الاتحاد
نفاد التذاكر – المصدر @ALAKHDOUD

الفريقان بدوري روشن

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، خاصة بعد تحسن الأداء والفوز على الرياض في ملعبه ضمن منافسات الجولة الخامسة.

الأخدود
لاعبو الفريق – المصدر @ALAKHDOUD

على الجانب الآخر، يطمح العميد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو لمصالحة جماهيره وحصد الثلاث نقاط في مباراة الأخدود ضد الاتحاد اليوم، وذلك بعد خسارته للكلاسيكو ضد الهلال وفقدان الصدارة.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الأهلي.

الاتحاد اليوم - دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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