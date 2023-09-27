ضبط مواطن ضايق فتاة داخل مركبتها بالطائف الكشف عن هوية بطل فيلم قصة ملك الصحافة نفاد تذاكر مباراة الطائي والنصر بعد 13 دقيقة باتنا يمنح الفتح التقدم ضد الأخدود العروبة والوحدة يتعادلان بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
شهدت تذاكر مباراة الطائي والنصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، لتنتهي بالكامل بعد دقائق قليلة من بدء عملية البيع.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي والنصر، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وأعلن نادي الطائي، اليوم الأربعاء، عن طرح تذاكر مباراة الطائي والنصر، ووصل سعر التذكرة الموحدة إلى 20 ريالًا، قبل أن يتم بيع كافة التذاكر بعد مرور 13 دقيقة فقط، وفقًا للإعلامي علي العنزي، عبر حسابه على منصة “إكس”.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز على حساب النصر، ومصالحة جماهيره بعد تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، وتوديع كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي.
على الجانب الآخر، يطمح العالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الطائي والنصر، والاستمرار في التقدم نحو صدارة الترتيب، أملًا في تعثر المنافسين.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.