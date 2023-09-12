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الوضع في مدينة درنة سيء جدًا

نقص في أكياس نقل جثامين الموتى بليبيا

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
نقص في أكياس نقل جثامين الموتى بليبيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، آخر التطورات بشأن العاصفة دانيال، وحجم الخسائر التي تسببت بها العاصفة في مدينة درنة الليبية.

وأردف أسامة علي،  في تصريحات تلفزيونية أن العاصفة دانيال أودت بحياة 2500 شخص، و7000 مصاب، و5000 شخص مفقود، مشيرًا إلى أن الوضع في مدينة درنة سيء جدًا، ومع كل دقيقة تمر نفقد شخصًا.

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 عدد الضحايا

وتابع أسامة علي، أن بعض الدول قدمت مساعدات إغاثية فورية لليبيا، لافتًا إلى أن هناك مدنًا داخلية بمدينة درنة اختفت تمامًا، وهناك صعوبة كبيرة في حصر عدد الضحايا، بالإضافة إلى انجراف طرق جبلية بسبب شدة العاصفة دانيال، بجانب انهيار كامل في الطرق وشبكة الاتصالات.

أكياس جثامين الموتى

وتابع المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أن هناك محاولات للبحث عن الناجين، مشيرًا إلى أن قطاع الإسعاف يعاني من نقص في أكياس لنقل الجثامين الموتى الناجم عن العاصفة دانيال، الأمر الذي يشير إلى أن الأوضاع شبه كارثية.

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