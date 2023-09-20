نقل أعضاء متوفى دماغيًا تنقذ 4 حالات

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نجح فريق طبي مختص بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من إنقاذ 4 حالات في زراعة الكلى والكبد والرئة من خلال نقل أعضاء متوفى دماغياً لها.
وكان الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى رفع تبليغ وتشخيص حالة الوفاة الدماغية بصفتها وفاة حسب القرائن الدماغية، وتوثيقها وفقًا للبروتوكول الوطني المعمول به بالمملكة، ومن ثم الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغيًا.
وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أنه تم زراعة الكلية اليمنى لمريض بعمر 50 عامًا، وكذلك تم زراعة الكلية اليسرى لمريضة عمرها 47 عامًا، وكذلك تم زراعة الكبد لمريض عمره 44 عامًا، وكذلك تم زراعة الرئة لمريضة عمرها 45 عامًا.