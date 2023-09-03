نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من دبي للسعودية

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أعلنت القنصلية العامة بدبي، أنها قامت بمتابعة نقل مواطن بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى السعودية، لاستكمال علاجه.
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن.
وقالت القنصلية عبر حسابها بمنصة “إكس”: “إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن، قامت القنصلية العامة بدبي، بمتابعة نقل مواطن، بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة، بإشرافٍ مباشر من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين”.
يعتبر الإخلاء الطبي التابع لوزارة الدفاع مفخرة للسعودية لما يملكه من إمكانات كبيرة جدًّا تسهم في إنقاذ الحالات الطارئة، إذ يمتلك عددًا كبيرًا من الطائرات المجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية لتسهيل عمليات الإخلاء.
ولدى الإخلاء الطبي مجموعة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، تتمثل في الطيارين والفنيين ذوي الخبرة العالية من العسكريين والمدنيين والأطباء والممرضين الذين يقدمون أفضل الخدمات الصحية للمرضى على متن الطائرات أثناء عملية الإخلاء الطبي الجوي.