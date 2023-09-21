نكهات جديدة من الشوكولاتة بمناسبة اليوم الوطني

استطاعت أسماء الفريح، إحدى شابات الدمام، استحداث نكهات جديدة من الشوكولاتة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدة أنها اكتشفت الأمر خلال زيارة خارج المملكة.

وأضافت أسماء الفريح في تصريحات إلى العربية: “في الواقع لم يكن هناك تاريخ محدد أو يوم محدد قررت فيه أن أفتح مصنع شوكولاتة، فالأمر حدث بالصدفة خلال زيارة خارج المملكة”.

أنواع كثيرة

وتابعت: “لاحظت وجود أنواع كثيرة من الشوكولاتة، وهناك نوع جذبني، وهذا الذي بدأت في تصنيعه ويسمى بونبون، وهو عبارة عن قوالب محشوة”.