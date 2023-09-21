نكهات جديدة من الشوكولاتة بمناسبة اليوم الوطني

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استطاعت أسماء الفريح، إحدى شابات الدمام، استحداث نكهات جديدة من الشوكولاتة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدة أنها اكتشفت الأمر خلال زيارة خارج المملكة.
وأضافت أسماء الفريح في تصريحات إلى العربية: “في الواقع لم يكن هناك تاريخ محدد أو يوم محدد قررت فيه أن أفتح مصنع شوكولاتة، فالأمر حدث بالصدفة خلال زيارة خارج المملكة”.
وتابعت: “لاحظت وجود أنواع كثيرة من الشوكولاتة، وهناك نوع جذبني، وهذا الذي بدأت في تصنيعه ويسمى بونبون، وهو عبارة عن قوالب محشوة”.
بمناسبة #اليوم_الوطني.. "أسماء الفريح" شابة في #الدمام تستحدث من الشوكلاتة الخام نكهات بطعم مانجو #جازان وصرار #حائل والقهوة السعودية #SaudiNationalDay
عبر:@_MAldaham pic.twitter.com/r81zDYAYBT
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 21, 2023