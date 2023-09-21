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استحدثتها أسماء الفريح

نكهات جديدة من الشوكولاتة بمناسبة اليوم الوطني

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
نكهات جديدة من الشوكولاتة بمناسبة اليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

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استطاعت أسماء الفريح، إحدى شابات الدمام، استحداث نكهات جديدة من الشوكولاتة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدة أنها اكتشفت الأمر خلال زيارة خارج المملكة.

وأضافت أسماء الفريح في تصريحات إلى العربية: “في الواقع لم يكن هناك تاريخ محدد أو يوم محدد قررت فيه أن أفتح مصنع شوكولاتة، فالأمر حدث بالصدفة خلال زيارة خارج المملكة”.

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أنواع كثيرة

وتابعت: “لاحظت وجود أنواع كثيرة من الشوكولاتة، وهناك نوع جذبني، وهذا الذي بدأت في تصنيعه ويسمى بونبون، وهو عبارة عن قوالب محشوة”.

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