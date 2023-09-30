Icon

حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 9 مساء Icon إنقاذ لاعب بالدوري الفرنسي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر Icon وفاة شخص بعد اصطدام حوت بقاربه في أستراليا Icon نكيتياه يُقيم مسيرة أرسنال هذا الموسم Icon يايسله يسعى لاستعادة التوازن في مباراة الأهلي ضد الاتفاق Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت Icon مواصلة التألق شعار مباراة الفتح ضد الوحدة Icon وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.85 ريال للجرام Icon حادث مروع يودي بحياة يوتيوبر سعودي وطفلته بالجموم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كما أشاد بإمكانيات ديكلان رايس

نكيتياه يُقيم مسيرة أرسنال هذا الموسم

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
نكيتياه يُقيم مسيرة أرسنال هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، إيدي نكيتياه، عن تقييمه لانطلاقة الجانرز هذا الموسم، قبل مواجهة بورنموث اليوم.

مباراة بورنموث ضد أرسنال

ومن المقرر أن تُقام مباراة بورنموث ضد أرسنال، عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب “فيتاليتيفي”، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو حشيش بمنفذ الربع الخالي

إحباط تهريب أكثر من 114 كيلو حشيش بمنفذ الربع الخالي

وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن

وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن

آرسنال
لاعبو الجانرز – المصدر @Arsenal

نكيتياه يُعلق على انطلاقة الفريق

ومنح نكيتياه مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال؛ الخالية من الهزائم، حتى الآن، علامة “7 أو 8 من 10″، وتابع: “لقد قمنا بعمل جيد، كما تعلمون.. لكننا نعلم في داخلنا أنه لا زال بإمكاننا المضي قدمًا مرة أخرى”.

وتابع نكيتياه صاحب الـ24 عامًا، وذلك خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي: “نريد الفوز بجميع المباريات الممكنة، وأعتقد أننا حصلنا على بداية جيدة، لكن ما زال يمكننا التحسن فرديًا وجماعيًا، ونحن متعطشون للاستمرار”.

آرسنال
لاعبو الفريق – المصدر @Arsenal

وواصل نجم أرسنال تصريحاته قائلًا: “كان هناك الكثير من النقاط الجيدة.. أعتقد، أولًا وقبل كل شيء، أن الأجواء التي خلقناها في ملعب الإمارات، خاصةً الموسم الماضي، كانت مذهلة”.

وأضاف: “يمكنك أن ترى أنه عندما تأتي الفرق إلى ملعب الإمارات، فإنها تشعر بالضغط والأجواء، لذا أعتقد أن هذا كان جيدًا حقًا ومصدر قوة بالنسبة لنا”.

وبشأن انضمام زميله السابق في أكاديمية تشيلسي، ديكلان رايس إلى أرسنال، قال: “أعتقد أنه لاعب رائع، ورجل جيد حقًا أيضًا.. أعرفه وعائلته جيدًا، وأنا سعيد بوجوده هنا، ومتأكد من أنه سيساعدنا كثيرًا هذا الموسم”.

ديكلان رايس
رايس – المصدر @Arsenal

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
العالم

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا...

العالم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

وظائف
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

وظائف
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
آخر الاخبار

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250...

آخر الاخبار
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
السعودية اليوم

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا...

السعودية اليوم
توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن
حساب المواطن

توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب...

حساب المواطن