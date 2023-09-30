نكيتياه يُقيم مسيرة أرسنال هذا الموسم

كشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، إيدي نكيتياه، عن تقييمه لانطلاقة الجانرز هذا الموسم، قبل مواجهة بورنموث اليوم.

مباراة بورنموث ضد أرسنال

ومن المقرر أن تُقام مباراة بورنموث ضد أرسنال، عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب “فيتاليتيفي”، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

نكيتياه يُعلق على انطلاقة الفريق

ومنح نكيتياه مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال؛ الخالية من الهزائم، حتى الآن، علامة “7 أو 8 من 10″، وتابع: “لقد قمنا بعمل جيد، كما تعلمون.. لكننا نعلم في داخلنا أنه لا زال بإمكاننا المضي قدمًا مرة أخرى”.

وتابع نكيتياه صاحب الـ24 عامًا، وذلك خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي: “نريد الفوز بجميع المباريات الممكنة، وأعتقد أننا حصلنا على بداية جيدة، لكن ما زال يمكننا التحسن فرديًا وجماعيًا، ونحن متعطشون للاستمرار”.

وواصل نجم أرسنال تصريحاته قائلًا: “كان هناك الكثير من النقاط الجيدة.. أعتقد، أولًا وقبل كل شيء، أن الأجواء التي خلقناها في ملعب الإمارات، خاصةً الموسم الماضي، كانت مذهلة”.

وأضاف: “يمكنك أن ترى أنه عندما تأتي الفرق إلى ملعب الإمارات، فإنها تشعر بالضغط والأجواء، لذا أعتقد أن هذا كان جيدًا حقًا ومصدر قوة بالنسبة لنا”.

وبشأن انضمام زميله السابق في أكاديمية تشيلسي، ديكلان رايس إلى أرسنال، قال: “أعتقد أنه لاعب رائع، ورجل جيد حقًا أيضًا.. أعرفه وعائلته جيدًا، وأنا سعيد بوجوده هنا، ومتأكد من أنه سيساعدنا كثيرًا هذا الموسم”.