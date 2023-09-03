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نهاية الصيف في النصف الشمالي من الأرض خلال سبتمبر

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
نهاية الصيف في النصف الشمالي من الأرض خلال سبتمبر
المواطن - واس

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أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أنه خلال شهر سبتمبر الجاري ينتهي فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويبدأ الليل في وقت مبكر خاصة في وقت لاحق من الشهر بالتزامن مع عودة كوكبي المشتري وزحل إلى سماء المساء، وستكون الليالي أقصر بالنسبة للقاطنين في النصف الجنوبي من الكرة الارضية وتزداد دفئاً مع انتهاء فصل الشتاء.

بدء فصل الخريف

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إلى أن فصل الخريف يبدأ في النصف الشمالي أو الربيع في النصف الجنوبي في 22 أو 23 سبتمبر اعتماداً على المكان الذي تعيش فيه على كوكب الأرض، حيث سيشهد نصفا الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي كميات متساوية تقريباً من ضوء النهار والليل في ذلك اليوم، بعد ذلك وحتى 21 ديسمبر سينخفض قوس المسار الظاهري اليومي للشمس عبر السماء في النصف الشمالي تدريجيًا من الكرة الأرضية مع قصر ساعات النهار وفي الوقت نفسه فإن رحلة الشمس اليومية عبر السماء ستصبح أعلى فأعلى في النصف الجنوبي مع زيادة ساعات النهار.

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القمر في طور البدر

وأضاف أن القمر سيصل طور البدر في 29 سبتمبر وسيكون قمر الحصاد لأنه يحدث خلال عشر أيام من الاعتدال الخريفي، وما تزال الكويكبات النجمية الصيفية في النصف الشمالي للكرة الأرضية تشاهد في سماء المساء المبكر، إضافة لذلك يرصد كوكب زحل بلمعانه المتوسط، حيث يشاهد بالأفق الجنوبي الشرقي بعد شفق المساء مباشرةً وسيكون من السهل التعرف عليه لأنه ألمع جرم سماوي يشبه النجوم.

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