نهاية مسلسل سفاح الجيزة تثير الجدل والانتقادات

تصدر مسلسل سفاح الجيزة محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقتين السابعة والثامنة، على منصة شاهد، والتي تضمنت نهاية العمل الفني.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صناع مسلسل سفاح الجيزة، بعد عرض الحلقات الأخيرة، مؤكدين أن النهاية لم ترقَ إلى مستوى العمل الذي كانت بدايته قوية وحقق نجاحات ملحوظة وحظي بإعجاب واهتمام الجمهور منذ بداية أولى حلقاته التي تناولت قصة حقيقية لقاتل أنهى حياة 4 ضحايا وحكم عليه بالإعدام.

أحداث الحلقة السابعة

وبالرغم من أن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل سفاح الجيزة تضمنت أحداثًا مثيرة، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات، حيث بدأت بتواجد الضابط حازم في منزل جابر وطلبه من والدته أن تتصل بابنها لمعرفة مكانه الذي يوجد به، وقامت والدته بالاتصال، ولكن شعر جابر بتواجد الضابط، فسرعان ما ذهب إلى النادي الذي يتمرن به نجل الضابط ويقوم بخطفه.

وبدأ الضابط حازم برحلة البحث عن ابنه، وأثناء بحثه تفاجأ برسالة له من جابر ليخبره بتواجد ابنه معه وهو جالس على الأرض، ما جعل الضابط يدخل في حالة من الغضب.

واستكمل الضابط حازم البحث عن ابنه من خلال التحقيق مع زينة لمعرف تواجده وبعض التفاصيل عن شخصيته، وأسراره.

وتنتهي أحداث الحلقة السابعة بتلقي الضابط حازم اتصالًا من جابر وهو يقول له على اتفاق لكي يترك ابنه له ويستلم جابر والدته.

أحداث الحلقة الثامنة

ثم تبدأ الحلقة الثامنة والأخيرة باستكمال الضابط حازم البحث عن ابنه الذي قام جابر باختطافه، ونفذ خطة جابر لاستلام ابنه، واستعان بأحد الضابط ليستلم ابنه من ناحية ومعرفة طريق جابر من ناحية أخرى.

وبدأ الضابط حازم بتنفيذ الخطة، وهي إرسال والدته إلى جابر، وعند وصوله إليه، تفاجأ بابنه تحت تهديد السلاح، ويطلب جابر منه أن يترك والدته ويرمي سلاحه على الأرض.

مواجهة جابر ووالدته

وتنتقل الأحداث في الحلقة الأخيرة من مسلسل سفاح الجيزة لمحادثة جابر مع والدته وهو يطلب منها أن تذهب معه خارج البلد، فترفض وتحدث بينهما مواجهة وتبدأ تتحدث والدته عن معاناتها في الماضي وأن هو سبب مشاكلها، كما يتهمها جابر بأنها سبب وصوله إلى هذه المرحلة بسبب معانته في طفولته، ثم يحاول جابر إطلاق الرصاص على الضابط حازم فتأتي الطلقة في والدته ويأتي الضابط حازم إليه منفعلًا ويقوم بضربه وتأتي باقي القوات وتقبض عليه.

ويكتب في نهاية الحلقة: أنه قد تم القبض على جابر وتم إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية، وبعدما صدر ضده عدة أحكام بالإعدام والتي مازالت قيد التنفيذ.

مسلسل سفاح الجيزة

جدير بالذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مكون من 8 حلقات وقصته مستوحاة من أحداث حقيقية، وهي خاصة بـ سفاح الجيزة الذي صدرت ضده أحكام بالإعدام مؤجلًا، مضمونًا أن ذاك المشروع الدرامي أتى على يد الصدفة.

ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبدالله، حنان يوسف، وعددًا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري.