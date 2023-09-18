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نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب كبير

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب كبير
المواطن - فريق التحرير

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قال نواف التمياط نجم نادي الهلال السابق: إن أزرق الرياض شعاره البطولات ودائمًا يسعى للتتويج بها، مضيفًا أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس هو الخيار الأنسب للنادي.

وتحدث التمياط في تصريحات لـ برنامج “برا الـ 18”: “الأزرق شعاره البطولات وجيسوس يعرف ثقافة النادي وهو مدرب كبير ومناسب للنادي”.

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وتابع: “جيسوس كذلك يعرف اللاعبين وأسلوب لعبهم، والأزرق في نهاية الموسم سيصل إلى أعلى مستوى”.

الهلال ونافباخور

يذكر أن الأزرق يستعد لمواجهة فريق نافباخور الأوزبكي مساء اليوم في التاسعة مساءً حيث تقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي وذلك في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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