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بمشاركة أكثر من 100 فنان من 35 دولة

نور الرياض ينطلق 30 نوفمبر تحت شعار قمرًا على رمال الصحراء

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
نور الرياض ينطلق 30 نوفمبر تحت شعار قمرًا على رمال الصحراء
المواطن - واس

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تنطلق النسخة الثالثة من “احتفال نور الرياض 2023″، تحت شعار قمرًا على رمال الصحراء، خلال الفترة من 18 جمادى الأولى إلى 16 جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق من 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2023 م، لمدة 17 يوماً، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، حيث ينتمون لأكثر من 35 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 35 فناناً من المملكة.

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الرياض آرت

ويعد “احتفال نور الرياض 2023” أحد مشاريع برنامج “الرياض آرت” ضمن “مشاريع الرياض الأربعة الكبرى”، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 19 مارس 2019م بقيادة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظهما الله، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج “رؤية السعودية 2030” في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.

نور الرياض

من جانبه أكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج “الرياض آرت”، أن احتفال “نور الرياض” منصة إبداعية سنوية تجمع كبار الفنانين المعاصرين من المملكة، ومن مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمال فنية إلهامية تُسهم في جعل مدينة الرياض على خارطة المشهد الفني العالمي، والذي ينعكس إيجابًا على جودة حياة وسكان زوّار العاصمة، ودعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية والعالمية”، مشيراً إلى أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله-، لمختلف البرامج والمشاريع الثقافية والفنية، أسهم في خلق فرص إبداعية للفنانين عبر مشاركة أبرز الأسماء حول العالم في مجال فن الضوء في الاحتفال”.

نور الرياض

وأوضح سموه أن احتفال نور الرياض لهذا العام سيعرض في نسخته الثالثة أكثر من 120 عملاً فنياً إبداعياً في خمسة مراكز تتوزع في مختلف أرجاء العاصمة تُضاء من خلالها الرياض بأعمال فنية متنوعة تشتمل على أعمال تركيبية ومجسمات وعروض ضوئية، إضافة إلى عرض إبداعي بطائرات الدرون تقدم تجارب متنوعة لزوّار “احتفال نور الرياض 2023″، إلى جانب العديد من الفعاليات وورش العمل والندوات الفنية وحلقات النقاش والشراكات والبرامج المجتمعية المصاحبة، لتوفير مساحة فنية إبداعية لكافة المهتمين والمبدعين من جميع فئات المجتمع من سكان وزوّار مدينة الرياض”.

وأشار سموه، إلى أن الاحتفال يضم في نسخته لهذا العام معرضاً مصاحباً يُقام بعنوان: ” الإبداع ينوّرنا والمستقبل يجمعنا ” في حي جاكس بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 18 جمادى الأولى حتى 24 رجب 1445هـ، الموافق 30 نوفمبر 2023م إلى 2 مارس 2024م، ويقدم لزوّاره رحلة فنية ملهمة تُعبر عن الضوء كمصدر فكري وفنيّ للفنانين المشاركين، ويشرح تفسيرهم لطبيعة الإنسان وهويته الثقافية.

نور الرياض 2023

يذكر أن احتفال “نور الرياض 2023″، سيقام تحت إشراف نخبة من القيّمين الفنّين المحليين والدوليين، وهم: القيّم الفنيّ الرئيسي جيروم سانس، والقيميّن الفنيّن بيدرو ألونزو، وآلاء طرابزوني، وفهد بن نايف، إضافةً إلى القيّمين الفنيّن للمعرض المصاحب، وهم: القيّم الفنيّ الرئيسي نيفيل ويكفيلد، والقيّم الفني مايا العذل، واللذان كانت لهما مشاركات متعددة في عدد من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.

نور الرياض نور الرياض نور الرياض

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  • عبدالرحمن الفهيد

    الله يعزك يا وطن

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