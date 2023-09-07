نور الفلاح تطالب بحضانة ابنها من آل باتشينو

قررت عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح، الانفصال عن صديقها النجم الأمريكي آل باتشينو، وتقدمت بطلب للحصول على حضانة ابنها.

وأفاد موقع “ذي بلاست” قدمت نور الفلاح، البالغة من العمر 29 عامًا، مستندات قانونية في لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الكاملة للرضيع، مضيفة أنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر 83 عامًا على “زيارة معقولة”.

وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما، الذي أطلق عليه اسم “رومان الفلاح باتشينو”، في 6 يونيو في مستشفى سيدار سيناي بلوس أنجلوس.

ووفق المعلومات المتاحة، أبلغت الفلاح المحكمة أنها مستعدة لمنح النجم السينمائي المخضرم حضانة قانونية مشتركة لابنهما الصغير، الأمر الذي سيمنحه رأيًا في المسائل المتعلقة بالتعليم والدين والعلاج الطبي والمزيد.

أبوة آل باتشينو

وفي ملفها القانوني، أدرجت الفلاح وثيقة بعنوان “الإعلان الطوعي عن النسب”، والتي وقعتها هي وباتشينو بعد 6 أيام من استقبالهما ابنهما، حيث تقر الوثيقة التي وقعها شاهد طرف ثالث، بأبوة باتشينو للطفل.

وتطلب الفلاح في مستندات المحكمة أن يدفع باتشينو أتعاب محاميها أو أي تكاليف أخرى متعلقة بالقضية، فيما لم يتم ذكر مبلغ محدد لدعم الطفل في ملف المحكمة.

الإنفاق على الطفل

ووفقًا لـ “ذي بلاست”، نصت المستندات القانونية في القضية على أنه “يجوز للمحكمة إصدار أوامر لدعم الأطفال وإصدار تخصيص للأرباح دون إشعار آخر لأي من الطرفين”.

وكان من المتوقع أن يحدد القاضي في القضية مبلغًا يعتمد على ما تطلبه الفلاح في الجلسات المقبلة؛ وأشار الموقع إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى معارضة آل باتشينو لأي من الطلبات.