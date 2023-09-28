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عرفت باسم الرتيلاء الزرقاء الكهربائية

نوع جديد من العناكب الضخمة تلمع مثل جوهرة زرقاء

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
نوع جديد من العناكب الضخمة تلمع مثل جوهرة زرقاء
المواطن - فريق التحرير

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قالت ساينس ألرت: إن باحثين عثروا على نوع جديد من الرتيلاء تتجول في غابات تايلاند مميزة بأضواء زرقاء مبهرة.

تعيش في غابات المانغروف

تعيش في غابات المانغروف

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وأكد الباحثون أنها أول رتيلاء حددت على أنها تعيش في غابات المانغروف في تايلاند. وتسلط مثل هذه النتائج الضوء على قيمة الحفاظ على هذه الموائل الطبيعية، حيث تمكنت الأنواع الفريدة من إنشاء بيئات صغيرة ولكنها مهمة.

وفي الواقع، عرف العنكبوت في تجارة العناكب الغريبة، حيث كان يشار إليه باسم الرتيلاء الزرقاء الكهربائية. ومع ذلك، لم يوصف رسميًّا، ولم يعرف العلماء المكان الذي استقر فيه هذا النوع.

وبعد اكتشاف أول عناكب في تايلاند العام الماضي معروفة بأنها تتخذ موطنها في سيقان الخيزران، شرع فريق تايلاندي بقيادة عالم العناكب نارين تشومفوفوانغ، من جامعة خون كاين، في رحلة استكشافية للعثور على هذه الكائنات الزرقاء الجميلة.

ويعتبر اللون الأزرق من أندر الألوان التي تظهر في الطبيعة، فالزهور الزرقاء نادرة، والأوراق الزرقاء غير موجودة؛ وذلك لأن الصبغة الزرقاء نادرة للغاية ويصعب على النباتات صنعها.

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