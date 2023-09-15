نونو سانتو: حمدالله باقٍ في الاتحاد

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أوضح المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله باقٍ في صفوف النادي، ولن يغادر كما تردد في الفترة الأخيرة.
وقال نونو سانتو بعد مباراة الأخدود: “اللاعب غاب لأنه كان متواجدًا مع منتخب المغرب ولم يكن لديه وقت للانضمام للفريق، وسيكون جاهزًا للمباراة المقبلة”.
وأضاف سانتو: “الاتحاد استحق الفوز على الأخدود وأنا أفكر حاليًّا في المنافسة في مباريات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا ثم أفكر لاحقًا في كأس العالم للأندية”.
وتابع: “الحديث عن اللاعب الأجنبي الراحل عن صفوف الفريق هو شأن داخلي”.
وكان العميد صعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا برصيد 15 نقطة بعد الفوز على الأخدود بهدف الفرنسي كريم بنزيما.