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متمنيًا تحقيق انطلاقة قوية بآسيا

نونو سانتو: مواجهة الغد مهمة وأتمنى عودة كورونادو وجوتا سريعًا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
نونو سانتو: مواجهة الغد مهمة وأتمنى عودة كورونادو وجوتا سريعًا
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو على أهمية مواجهة الغد ضد أجمك الأوزبكي، متمنيًا تحقيق انطلاقة قوية في دوري أبطال آسيا.

تعليق نونو سانتو على المشاركة الآسيوية

وقال نونو سانتو: “دوري أبطال آسيا بطولة جميلة بكل تأكيد، هذه البطولة الاتحاد اعتاد على المشاركة فيها، لم نحقق هذه البطولة منذ سنوات طويلة، غدًا البداية وهي مباراة مهمة كونها المباراة الأولى”.

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الاتحاد - مباراة الاتحاد ضد أجمك
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وتابع نونو سانتو خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد أجمك: “منذ نهاية الموسم الماضي نعلم أن لدينا في كل مواجهة 5 لاعبين أجانب في دوري أبطال آسيا، وكل مباراة تختلف عن الأخرى”.

وأضاف نونو سانتو: “كورونادو وجوتا غادروا مواجهة الهلال للإصابة، وحاليًا في تحسن مستمر ولا يوجد وقت محدد لعودتهم، وأتمنى أن يعودوا في أسرع وقت، غروهي شعر بإصابة بسيطة ولا يوجد شيء خطير”.

كورونادو
كورونادو – المصدر spl

مباراة الاتحاد ضد أجمك

وتُقام مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة، التي تضم كلاً من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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