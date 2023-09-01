نونو سانتو يبحث عن الفوز الأول ضد الهلال

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يطمح المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادته، وتجاوز عقبة الهلال اليوم.
ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة مباراة الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم، تتصدر كتيبة نونو سانتو جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي، فيما يقع الزعيم في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة نونو سانتو في تحقيق أي انتصار أمام الهلال، حيث تقابلا 4 مرات، وخسر العميد 3 مباريات، ونجح في فرض التعادل في لقاء واحد فقط، ما يُحفز اللاعبين للتألق اليوم.
وواجه نونو سانتو، الهلال مرتين في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الماضي، خسر لقاء بهدف نظيف، وتعادل في المواجهة الأخرى بنتيجة 2\2، بعدما كان متقدمًا بثنائية دون رد.
واصطدم الاتحاد بالهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022\ 2023، وفاز الزعيم بهدف سجله أحمد حجازي بالخطأ في مرماه، وودع العميد كأس الملك سلمان للأندية العربية مؤخرًا بعد الخسارة بنتيجة 3\1.