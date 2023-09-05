نونو سانتو يُحاضر المدربين الوطنيين

يلقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، محاضرة لتطوير المدربين الوطنيين، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر.

نونو سانتو يلقي محاضرة فنية للمدربين

وأوضح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على منصة “إكس”، أن محاضرة نونو سانتو للمدربين الوطنيين ستكون يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الجاري، عند الساعة الخامسة مساء في نادي الاتحاد بجدة.

ومن المقرر أن تتناول محاضرة المدير الفني البرتغالي العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، بالإضافة إلى الأسئلة والنقاش مع المدربين الوطنيين.

تألق الاتحاد مع سانتو

ويقود نونو سانتو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ الموسم الرياضي الماضي، وقاده لتحقيق بطولتي دوري روشن السعودي، وكأس السوبر السعودي بنظامه الجديد للمرة الأولى.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد دوري روشن السعودي هذا الموسم بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية، قبل أن يخسر الكلاسيكو ضد الهلال، ليحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة.