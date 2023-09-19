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لعام 2023 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

نيابة عن الملك سلمان.. وزير الاقتصاد يرأس وفد السعودية بقمة أهداف التنمية المستدامة

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
نيابة عن الملك سلمان.. وزير الاقتصاد يرأس وفد السعودية بقمة أهداف التنمية المستدامة
المواطن - واس

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يرأس معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وفد المملكة العربية السعودية في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، التي تعقد فعالياتها في مدينة نيويورك يومي 18 و19 سبتمبر الحالي.
وتعد قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام الثانية من نوعها منذ اعتماد خطة عام 2030 في عام 2015.

أهداف القمة

وتهدف القمة، التي تعقد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة، إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

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ويشارك في القمة قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوزراء المعنيون وقادة الفكر وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيرأس القمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، يعقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، على هامش فعاليات القمة، اجتماعات ثنائية مع العديد من المسؤولين الحكوميين.

خطة عام 2030

ومن المقرر أن تتبنى القمة إعلاناً سياسياً، يؤكد من جديد الالتزام بالوعد الرئيسي لخطة عام 2030، وهو عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، ومن هذا المنطلق، سيسعى المجتمعون على مدار يومين للتوافق على أفضل السبل للمضي قدما، وسيتم عقد (6) جلسات حوارية للقادة؛ ليتسنى لرؤساء الدول والحكومات والوفود تحديد الالتزامات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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