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لبحث الجهود الدولية الرامية لتعزيز دعائم الأمن والسلم الدوليين

نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يترأس وفد السعودية باجتماعات الأمم المتحدة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ صباحاً
نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يترأس وفد السعودية باجتماعات الأمم المتحدة
المواطن - واس

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لترؤس وفد المملكة المشارك في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

مستجدات الساحة الدولية

وسيشارك سمو وزير الخارجية، في عدة اجتماعات رسمية لبحث المستجدات على الساحة الدولية، والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز دعائم الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة القضايا التي تخص تنمية الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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كما سيشارك سموه في عدد من الاجتماعات الوزارية التي ستعقد في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية.

لقاءات ثنائية

كما سيعقد سمو وزير الخارجية على هامش الجمعية العامة عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، ومع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

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