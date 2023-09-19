عيشها واستمتع بعروض الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار سبب توجه إيلون ماسك لفرض اشتراك شهري على مستخدمي X وظائف شاغرة بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ضبط 5 أشخاص لترويج وتهريب المخدرات في جازان الجماهير تنتقد أداء المنتخب السعودي الأولمبي أمام إيران المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في جلسة الأمم المتحدة الإسعاف الجوي بالقصيم ينقل مصابًا في زمن قياسي البنك المركزي يطلق برنامج مكافحة الاحتيال السيبراني
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد السعودية المشارك في افتتاح جلسة المناقشات العامة لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.
وضم وفد السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.