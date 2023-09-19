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برفقة عدد من المسؤولين

نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في جلسة الأمم المتحدة

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في جلسة الأمم المتحدة
المواطن - واس

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد السعودية المشارك في افتتاح جلسة المناقشات العامة لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.

وضم وفد السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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