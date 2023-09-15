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شارك في الصور التذكارية للوفود المشاركين بالقمة

نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يشارك بافتتاح قمة الـ77 + الصين

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يشارك بافتتاح قمة الـ77 + الصين
المواطن - واس

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في افتتاح أعمال قمة مجموعة “الـ77+ الصين”، وذلك في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.

واستقبل فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا، سمو وزير الخارجية وعددٍ من رؤساء الوفود لدى وصولهم مقر انعقاد القمة.

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عقب ذلك، شارك سمو وزير الخارجية في الصورة التذكارية الرسمية للوفود المشاركين في أعمال قمة مجموعة ” الـ77+ الصين “.

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