نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يشارك بافتتاح قمة الـ77 + الصين

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نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في افتتاح أعمال قمة مجموعة “الـ77+ الصين”، وذلك في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.
واستقبل فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا، سمو وزير الخارجية وعددٍ من رؤساء الوفود لدى وصولهم مقر انعقاد القمة.
عقب ذلك، شارك سمو وزير الخارجية في الصورة التذكارية الرسمية للوفود المشاركين في أعمال قمة مجموعة ” الـ77+ الصين “.