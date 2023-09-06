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ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف التاريخي

نيابة عن ولي العهد.. نائب أمير مكة يحضر ختام مهرجان الهجن غدًا

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
نيابة عن ولي العهد.. نائب أمير مكة يحضر ختام مهرجان الهجن غدًا
المواطن - واس

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يوم غدٍ الخميس، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الخامسة، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف التاريخي.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة للمهرجان التي تؤكد حرصه – رعاه الله – على الدعم المستمر للقطاع الرياضي، واهتمامه برياضة الهجن العريقة بوصفها موروث أصيل يُجسد ثقافة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الرعاية تُعد خير تتويج لجميع الرياضيين ومحبي هذه الرياضة في يوم الختام الكبير.

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4 أشواط

ويشهد اليوم الختامي (4) أشواط، تقام على مسافة 6 كيلو مترات، تشارك بها نخبة المطايا، كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة سيف ولي العهد للنقاط، التي تصل جوائزها إلى 1,750,000 ريال، توزع على ثلاثة فائزين.

وجرى تخصيص جوائز مالية في المهرجان، تفوق قيمتها الإجمالية 57 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

وحظيت النسخة الحالية من المهرجان، التي بدأت في الأول من أغسطس الماضي بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسسات الهجن الكبرى، حيث شهد السباق التمهيدي إقامة 350 شوطًا، من خلال فئات (مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول)، فيما انطلق السباق النهائي في الـ 28 من الشهر ذاته بـ 240 شوطاً، واستمر لمدة 11 يومًا، تضمن إقامة سباق (الماراثون) بعدد خمسة أشواط، وإقامة شوط الماراثون النسائي الدولي لأول مره في تاريخ المهرجان.

عوائد اقتصادية

ويحقّق المهرجان عوائد اقتصادية كبرى، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة التي تدعم هذا الموروث، وتسهم في المحافظة على قيمته وإرثه التاريخي الكبير، مما يعزز من العمق الحضاري للمملكة، إلى جانب تأصيل تراث الهجن في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.

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