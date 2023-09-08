نيمار: متعطش لحصد الألقاب مع الهلال

علق النجم البرازيلي نيمار على خطوة انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدوري السعودي سيحظى بمتابعة كبيرة في العالم.

نيمار يُشيد بالدوري السعودي

وقال نيمار خلال تصريحاته لصحيفة “ليكيب”: “كرة القدم في السعودية مستديرة، كما هو الحال في كل مكان، وبتواجد النجوم الكبار في الدوري السعودي، فمن الممكن أن يكون أفضل من الدوري الفرنسي”.

وأضاف: “التدريبات هناك قوية، وأنا متعطش لحصد الألقاب مع الهلال.. لا يهمني ما يقوله الناس، لقد رددوا من قبل أن الدوري الفرنسي ضعيف، رغم أنني عانيت هناك أكثر من أي مكان آخر”.

وواصل نيمار تصريحاته قائلًا: “الدوري السعودي سيكون بطولة مثيرة للاهتمام، وأنا متأكد من أنها ستحظى بمتابعة كبيرة في العالم”.

واستكمل النجم البرازيلي حديثه قائلًا: “لن أواجه صعوبة في التأقلم على الأجواء، أنا لا أتحدث العربية ولكن بعد 5 أو 6 سنوات في فرنسا، كانت لغتي الفرنسية ضعيفة، لذا لن يكون الأمر مختلفًا”.

وتابع نيمار: “أنا سعيد باكتشاف ثقافة جديدة، وقد استقبلني بلد بأكمله بشكل جيد للغاية، أنا سعيد باختياري وبهذا المستقبل الذي يقدمه لي”.

الجاهزية للمشاركة في المباريات

وبشأن تصريحات مدرب الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس بأنه لن يكون جاهزًا للانضمام لمعسكر منتخب البرازيل هذا الشهر، رد نيمار قائًلا: “نية المدرب لم تكن سيئة، بل يحاول الحفاظ على لاعبه”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كنت سألعب المباراة الأخيرة مع الهلال، لكنني تعرضت لكدمة في التدريبات، وقرر المدرب إراحتي، أنا بعيد عن الملاعب منذ فترة طويلة، لكن الأمور ليست غامضة، لعب كرة القدم يشبه الدراجة، لا يمكن أن تنساها أبدًا”.