Icon

حشود غفيرة تتنافس شوقًا لزيارة الروضة الشريفة Icon فشل إعارة جوتا للاتفاق قبل غلق الميركاتو الصيفي Icon زحام شديد في صحن الطواف من معتمري الداخل والخارج Icon موجة حارة على بدر والعيص وأمطار في عسير وجازان Icon نيمار: متعطش لحصد الألقاب مع الهلال Icon الأرصاد: أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول في 3 مناطق Icon الإمارات تعلن سقوط طائرة عمودية في البحر وفقدان طاقمها Icon بين ثقافتَين معرض فني يجمع الثقافة السعودية واليمنية في الرياض Icon إصابة 24 جنديًّا مصريًّا في حادث انقلاب سيارة Icon تحرك القطب المغناطيسي الشمالي للأرض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مبديًا سعادته باكتشاف ثقافة جديدة

نيمار: متعطش لحصد الألقاب مع الهلال

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
نيمار: متعطش لحصد الألقاب مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق النجم البرازيلي نيمار على خطوة انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدوري السعودي سيحظى بمتابعة كبيرة في العالم.

نيمار يُشيد بالدوري السعودي

وقال نيمار خلال تصريحاته لصحيفة “ليكيب”: “كرة القدم في السعودية مستديرة، كما هو الحال في كل مكان، وبتواجد النجوم الكبار في الدوري السعودي، فمن الممكن أن يكون أفضل من الدوري الفرنسي”.

قد يهمّك أيضاً
8 عقوبات ممنوعة في المدارس مهما كانت مخالفة الطالب

8 عقوبات ممنوعة في المدارس مهما كانت مخالفة الطالب

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم

وأضاف: “التدريبات هناك قوية، وأنا متعطش لحصد الألقاب مع الهلال.. لا يهمني ما يقوله الناس، لقد رددوا من قبل أن الدوري الفرنسي ضعيف، رغم أنني عانيت هناك أكثر من أي مكان آخر”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وواصل نيمار تصريحاته قائلًا: “الدوري السعودي سيكون بطولة مثيرة للاهتمام، وأنا متأكد من أنها ستحظى بمتابعة كبيرة في العالم”.

واستكمل النجم البرازيلي حديثه قائلًا: “لن أواجه صعوبة في التأقلم على الأجواء، أنا لا أتحدث العربية ولكن بعد 5 أو 6 سنوات في فرنسا، كانت لغتي الفرنسية ضعيفة، لذا لن يكون الأمر مختلفًا”.

وتابع نيمار: “أنا سعيد باكتشاف ثقافة جديدة، وقد استقبلني بلد بأكمله بشكل جيد للغاية، أنا سعيد باختياري وبهذا المستقبل الذي يقدمه لي”.

نيمار
اللاعب البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

الجاهزية للمشاركة في المباريات

وبشأن تصريحات مدرب الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس بأنه لن يكون جاهزًا للانضمام لمعسكر منتخب البرازيل هذا الشهر، رد نيمار قائًلا: “نية المدرب لم تكن سيئة، بل يحاول الحفاظ على لاعبه”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كنت سألعب المباراة الأخيرة مع الهلال، لكنني تعرضت لكدمة في التدريبات، وقرر المدرب إراحتي، أنا بعيد عن الملاعب منذ فترة طويلة، لكن الأمور ليست غامضة، لعب كرة القدم يشبه الدراجة، لا يمكن أن تنساها أبدًا”.

نيمار
اللاعب البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إعلان نتائج القبول المبدئي لـ الجوازات على رتبة جندي
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول المبدئي لـ الجوازات على...

السعودية اليوم
أمير الشرقية يقدم التعازي لعائلتي الفالح والدخيل
أخبار رئيسية

أمير الشرقية يقدم التعازي لعائلتي الفالح والدخيل

أخبار رئيسية
الألعاب الناريّة تُضيء سماء أبها احتفالًا بصيف عسير
السعودية اليوم

الألعاب الناريّة تُضيء سماء أبها احتفالًا بصيف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف
انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من المناطق
السعودية اليوم

انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بـ جامعة الإمام عبدالرحمن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ جامعة الإمام عبدالرحمن

حصاد اليوم
السفارة السعودية في مانيلا: الفلبين تطلق بوابة إلكترونية لتمديد التأشيرة وإلغائها
السعودية اليوم

السفارة السعودية في مانيلا: الفلبين تطلق بوابة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف