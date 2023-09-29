نيمار وكاراسكو في التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والشباب حدائق ومتنزهات نجران جاهزة لاستقبال الزوار الحشود تتنافس شوقًا لزيارة الروضة الشريفة مسيرة محفزة لـ جاتوزو قبل قيادة مارسيليا أمين معلوف أول عربي ينتخب أمينًا عامًا للأكاديمية الفرنسية مدى الحياة الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد على 6 مناطق مواطنون: تقسيم الراتب لـ 3 أجزاء الأفضل للادخار شهريًّا مصرية تلد داخل عربة قطار دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية سبب وضع بقايا القهوة أمام منازل أهالي حفر الباطن
ينتظر الجمهور مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وستُقام مباراة الهلال والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ17 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.
ومن المتوقع أن يدفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والشباب اليوم، حيث يأمل الزعيم في استعادة توازنه وتحقيق الفوز، فيما يسعى الليوث لمواصلة نتائجه المميزة بحصد الثلاث نقاط.
ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال والشباب بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، نيمار، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الشباب مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ كيم سيونج جيو، محمد عيسى، رومان سايس، إياغو سانتوس، فواز الصقور، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، يانيك كاراسكو، فهد المولد وحبيب ديالو.