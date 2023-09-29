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ضمن منافسات الجولة الثامنة

نيمار وكاراسكو في التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والشباب

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
نيمار وكاراسكو في التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والشباب
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الهلال والشباب

وستُقام مباراة الهلال والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ17 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

مباراة الهلال والشباب
موعد المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يدفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والشباب اليوم، حيث يأمل الزعيم في استعادة توازنه وتحقيق الفوز، فيما يسعى الليوث لمواصلة نتائجه المميزة بحصد الثلاث نقاط.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الهلال

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال والشباب بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، نيمار، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الشباب مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ كيم سيونج جيو، محمد عيسى، رومان سايس، إياغو سانتوس، فواز الصقور، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، يانيك كاراسكو، فهد المولد وحبيب ديالو.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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