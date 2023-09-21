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ضمن منافسات دوري روشن

نيمار وميتروفيتش يقودان الهلال ضد ضمك

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
نيمار وميتروفيتش يقودان الهلال ضد ضمك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني للأزرق، البرتغالي خورخي جيسوس، عن التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد ضمك، المقرر انطلاقها بعد قليل.

مباراة الهلال ضد ضمك

وتنطلق مباراة الهلال ضد ضمك، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، في جولة نحقق ونحلم “السابعة” بدوري روشن السعودي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.

نادي ضمك ضد الهلال
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

نيمار يقود هجوم الهلال

ودفع جيسوس بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد ضمك، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز، ومصالحة الجماهير بعد التعثر بالتعادل ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

نيمار
نيمار – المصدر @Alhilal_FC

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كالتالي؛ ياسين بونو، محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، نيمار وألكسندر ميتروفيتش.

الهلال ضد ضمك
تشكيل الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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