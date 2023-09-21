نيمار وميتروفيتش يقودان الهلال ضد ضمك

أعلن المدير الفني للأزرق، البرتغالي خورخي جيسوس، عن التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد ضمك، المقرر انطلاقها بعد قليل.

مباراة الهلال ضد ضمك

وتنطلق مباراة الهلال ضد ضمك، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، في جولة نحقق ونحلم “السابعة” بدوري روشن السعودي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.

نيمار يقود هجوم الهلال

ودفع جيسوس بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد ضمك، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز، ومصالحة الجماهير بعد التعثر بالتعادل ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كالتالي؛ ياسين بونو، محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، نيمار وألكسندر ميتروفيتش.