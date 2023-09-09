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نجم الهلال أصبح الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي

نيمار يحطم رقم بيليه بعد هدفيه ضد بوليفيا

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
نيمار يحطم رقم بيليه بعد هدفيه ضد بوليفيا
المواطن - محمد سمعه

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حطم نيمار نجم نادي الهلال، رقم الأسطورة بيليه وذلك بعد أن سجل هدفين لـ منتخب البرازيل في شباك بوليفيا فجر اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان نجم الهلال سجل 76 هدفًا قبل مباراة بوليفيا ليكون ثاني الهدافين التاريخيين لـ منتخب البرازيل خلف الأسطورة الراحلة بيليه الذي سجل 77 هدفًا.

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ووصل عدد أهداف نجم الهلال إلى 78 هدفًا ليكون هو الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي متفوقًا على بيليه.

مباراة البرازيل وبوليفيا

وسجل خماسية البرازيل في شباك بوليفيا كل من نيمار هدفين ورودريجو لاعب ريال مدريد هدفين ورافينيا نجم برشلونة هدفًا بينما سجل فيكتور أبريجو الهدف الوحيد لمنتخب بوليفيا.

نيمار - البرازيل وبوليفيا

يذكر أن نيمار يستعد للمشاركة مع الهلال في مباراة الرياض في الجولة السادسة من دوري روشن يوم الجمعة المقبلة، حيث طالبت جماهير الهلال، رابطة الدوري السعودي للمحترفين بنقل مباراة الرياض من ملعب ” الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض إلى ملعب الملك فهد الدولي ” درة الملاعب”.

المشاركة الأولى لـ نيمار مع الهلال

وأكدت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على أن مباراة الرياض يوم الجمعة في دوري روشن ستشهد مشاركة النجم البرازيلي الأولى، مع الأزرق، حيث يجب نقلها من الملز لدرة الملاعب كون العالم كله سيتابع اللقاء.

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