تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب تعليق الدراسة الحضورية في مكة غدًا نيمار يحطم رقم بيليه بعد هدفيه ضد بوليفيا ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى منتخب إنجلترا يكتفي بالتعادل ضد أوكرانيا معرض سيتي سكيب العالمي يوفر 60 فرصة استثمارية بـ155 مليار ريال تحرير يد طفلة علقت في سلم كهربائي بالرياض ولي العهد: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يعزز الترابط نائب أمير الشرقية يعزي أسرة السويكت في منزلهم
حطم نيمار نجم نادي الهلال، رقم الأسطورة بيليه وذلك بعد أن سجل هدفين لـ منتخب البرازيل في شباك بوليفيا فجر اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.
وكان نجم الهلال سجل 76 هدفًا قبل مباراة بوليفيا ليكون ثاني الهدافين التاريخيين لـ منتخب البرازيل خلف الأسطورة الراحلة بيليه الذي سجل 77 هدفًا.
ووصل عدد أهداف نجم الهلال إلى 78 هدفًا ليكون هو الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي متفوقًا على بيليه.
وسجل خماسية البرازيل في شباك بوليفيا كل من نيمار هدفين ورودريجو لاعب ريال مدريد هدفين ورافينيا نجم برشلونة هدفًا بينما سجل فيكتور أبريجو الهدف الوحيد لمنتخب بوليفيا.
يذكر أن نيمار يستعد للمشاركة مع الهلال في مباراة الرياض في الجولة السادسة من دوري روشن يوم الجمعة المقبلة، حيث طالبت جماهير الهلال، رابطة الدوري السعودي للمحترفين بنقل مباراة الرياض من ملعب ” الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض إلى ملعب الملك فهد الدولي ” درة الملاعب”.
وأكدت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على أن مباراة الرياض يوم الجمعة في دوري روشن ستشهد مشاركة النجم البرازيلي الأولى، مع الأزرق، حيث يجب نقلها من الملز لدرة الملاعب كون العالم كله سيتابع اللقاء.
Brazil have a new goalscoring king! 🇧🇷👑
Neymar's 78th goal overtakes Pele as @CBF_Futebol's all-time men's leading scorer. 🔝#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EmztniOFMJ
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 9, 2023