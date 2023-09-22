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بعد مشاركته مع الهلال في 3 مباريات

نيمار يسجل أطول فترة غياب عن هز الشباك

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
نيمار يسجل أطول فترة غياب عن هز الشباك
المواطن - فريق التحرير

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سجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار أطول فترة غياب عن هز الشباك في مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 2009.

نيمار يغيب عن التسجيل

وشارك نيمار بالأمس في مباراته الثالثة مع الهلال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق في دوري روشن السعودي.

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ولم ينجح نيمار في هز الشباك خلال المواجهات الثلاث، حيث شارك كبديل أمام الرياض، وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 6\1، ولعب ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

وتُعد هذه المرة الأولى في مسيرة النجم البرازيلي التي يغيب فيها عن التسجيل خلال مبارياته الأولى، حيث بدأ مشواره مع سانتوس، ولم يهز الشباك في أول مواجهتين، قبل أن يفتتح سجله التهديفي في اللقاء الثالث.

ونجح نيمار في هز الشباك مع برشلونة في ثاني مباراة أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني، فيما بدأ مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بالتسجيل في أول لقاء أمام جانجا في الدوري الفرنسي.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يتراجع للمركز الثاني

على الجانب الآخر، تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد تعادله أمام ضمك، لينفرد الاتحاد بالصدارة بعد فوزه على الفتح.

ضمك ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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