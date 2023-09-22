خطيب المسجد الحرام: الملك عبدالعزيز وحد السعودية وجمع شتاتها سائرًا على شرع الله الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مالي فصل الصيف يطوي صفحته فلكيًا الرياض والفيحاء يسعيان لتعديل المسار حساب المواطن يكشف مصير الدعم المؤقت النصر والأهلي يستهدفان الفوز الأول في الأول بارك صحوة النصر تقلق الأهلي نيمار يسجل أطول فترة غياب عن هز الشباك قلعة الملك عبدالعزيز في حقل رمز تاريخي شاهد على عظمة السعودية برازيلي يقود مباراة النصر والأهلي
سجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي نيمار أطول فترة غياب عن هز الشباك في مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 2009.
وشارك نيمار بالأمس في مباراته الثالثة مع الهلال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق في دوري روشن السعودي.
ولم ينجح نيمار في هز الشباك خلال المواجهات الثلاث، حيث شارك كبديل أمام الرياض، وانتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 6\1، ولعب ضد نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي.
وتُعد هذه المرة الأولى في مسيرة النجم البرازيلي التي يغيب فيها عن التسجيل خلال مبارياته الأولى، حيث بدأ مشواره مع سانتوس، ولم يهز الشباك في أول مواجهتين، قبل أن يفتتح سجله التهديفي في اللقاء الثالث.
ونجح نيمار في هز الشباك مع برشلونة في ثاني مباراة أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني، فيما بدأ مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بالتسجيل في أول لقاء أمام جانجا في الدوري الفرنسي.
على الجانب الآخر، تراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد تعادله أمام ضمك، لينفرد الاتحاد بالصدارة بعد فوزه على الفتح.